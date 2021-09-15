2021-2022 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi heyecanı başladı ve futbolseverlerin heyecanla beklediği rmaçlar Exxen'de seyircileriyle buluşacak. Maçları naklen izleyecek olan futbolseverler dijital platform olan Exxen'in fırsatlarını inceliyor. Peki, Exxen şifreli mi, şifresiz mi? Exxen 1 hafta deneme ve üyelik yükseltme nasıl yapılır? İşte bilgiler

EXXEN ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Maçları takip edebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekmektedir. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmamaktadır.

İşte üyelik yükseltme ve 1 haftalık deneme ile ilgili bilgiler;