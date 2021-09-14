Yıldız isimler kadroda! Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle: