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    • 14.09.2021 18:40
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    Yıldız isimler kadroda! Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kamp kadrosu açıklandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Maç öncesi Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte kadrodaki isimler...

    Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

    Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

    YALÇIN'DAN İLK 11 MESAJI
    Beşiktaş Teknik Direkötörü Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        İlk 11 ile ilgili ipucu veren Yalçın, "Yarın Ersin hariç bütün oyuncularımız yabancı olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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