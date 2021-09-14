Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde rekor! Young Boys maçı öncesi dikkat çeken hareket...

YENİ REKOR

Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora daha imza etti. 36 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunun sahibi Iker Casillas'ın rekoruna ortak oldu.