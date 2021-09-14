Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde rekor! Young Boys maçı öncesi dikkat çeken hareket...

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a geri döndü.
Premier Lig'de attığı 2 golle takımını sırtlayan Ronaldo, Manchester United'ın Young Boys ile oynadığı maçın da 11'inde yer aldı.
YENİ REKOR
Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora daha imza etti. 36 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunun sahibi Iker Casillas'ın rekoruna ortak oldu.
135 golle Şampiyonlar Ligi'nen en çok gol atan ismi olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımıyla da milli maçlarda en çok gol atan isim unvanının bulunduruyor.