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    • 14.09.2021 21:17
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    Cristiano Ronaldo'dan Şampiyonlar Ligi'nde rekor! Young Boys maçı öncesi dikkat çeken hareket...

    Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo Manchester United'a transferiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Premier Lig'e 2 golle dönen Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde de Young Boys karşısına çıkarak rekora imza attı. Portekizli yıldız Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'a ait Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu egale etti. Ronaldo maç öncesi çektiği şut sonrası top çarpmasıyla yerde kalan bir güvenlik görevlisinin de yardımına koştu.

    Ronaldo’dan yeni rekor!

    Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a geri döndü.

    Premier Lig'de attığı 2 golle takımını sırtlayan Ronaldo, Manchester United'ın Young Boys ile oynadığı maçın da 11'inde yer aldı.

    YENİ REKOR
    Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora daha imza etti. 36 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıktı ve Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunun sahibi Iker Casillas'ın rekoruna ortak oldu.

    135 golle Şampiyonlar Ligi'nen en çok gol atan ismi olan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımıyla da milli maçlarda en çok gol atan isim unvanının bulunduruyor.

        36 FARKLI TAKIMA GOL
        Ronaldo Young Boys karşısında da gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma golünü atmış oldu ve bu alandaki rekorun sahibi Lionel Messi'yi yakaladı.

        MAÇ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET
        Ronaldo, Young Boys ile oynadıkları maç öncesinde çektiği şut sonrası top çarpması sonucu baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yardımına koştu.

        Görevlinin durumunu soran Ronaldo sağlık ekibin gelmesinin ardından görevliyi teselli etti.
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