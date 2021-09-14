Türk asıllı Enes Sali Romanya'da tarihe geçti! Gheorghe Hagi'nin yeni prensi...

"ENES KADAR YETENEKLİSİNİ BULMAK ZOR"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Enes Sali, "Hagi tarafından oynatılmak benim için büyük gurur. Çok küçük yaşlardan beri futbolu çok seviyorum. Hedefim kazanabileceğim kadar maç kazanmak. Kendime güveniyorum, şu ana kadar başardığım hiçbir şey yok" diye konuştu.

Enes Sali'nin performansını değerlendiren Hagi ise, "Enes Sali'yi çok iyi biliyorum. Onun hakkında çok güzel şeyler duyacaksınız. Çok yetenekli biri. Onun kadar yetenekli oyuncuyu bulmak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.