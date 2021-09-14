Galatasaray'a Lazio maçı öncesi Emre Kılınç'tan kötü haber

Galatasaray'da perşembe akşamı oynanacak Lazio maçı öncesi hazırlıklar devam ederken, Trabzonspor maçında attığı 2 golle maçın yıldızı olan Emre Kılınç'tan kötü haber geldi. Sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan başarılı ismin ağrılarının sürdüğü ve Lazio maçında oynayamayacağı öğrenildi.
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'daki son gelişmeleri aktarırken, Emre Kılınç'ın durumuyla ilgili de bilgi verdi. Özcan, "Emre Kılınç'ın, alt adalesinde sakatlık var. Emre'nin, Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Alanyaspor maçlarında oynaması zor. Oyuncunun ağrıları devam ediyor. Bu hafta forma giyemeyecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.
Sezon başından beri savunmada yaptığı bireysel hataların bedelini ödeyen Galatasaray, lig ve Avrupa'daki 10 maçın 9'unda kalesini gole kapatamadı. PSV, St. Johnstone ve Kasımpaşa'dan yediği gollere milli arada çalışan sarı-kırmızılı takım, bu kez benzer hatayla rakibi Trabzonspor'u avladı. Florya'daki maç taktiği Trabzon'da ilk yarıda tutunca teknik heyetin keyfi yerine geldi.
"TÜM HAFTA İDMANLARDA BU GOL İÇİN ÇALIŞMIŞTIK"
Trabzonspor maçında forvet Halil ve arkasındaki Kerem'den başlayan hücum prese orta sahadan Emre Kılınç, Morutan ve Cicaldau destek verdi. Kaptığı toplarla geçiş hücumuna çıkan Galatasaray tehlikeli kontrataklar bulurken, skor 2- 2 iken Yusuf'un çizgiden çıkardığı Halil'in şutu ile galibiyet kaçtı.