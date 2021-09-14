Galatasaray’da yeni forma tanıtıldı! Dikkat çeken detay

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonda giyeceği 3. formasının tanıtımını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, beyaz renkte hazırlanan yeni forma için, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" ifadeleri kullanıldı.