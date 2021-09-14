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    • Spor
    • 14.09.2021 11:11
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    • 14.09.2021 11:11
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    Galatasaray'da yeni forma tanıtıldı! Dikkat çeken detay

    Galatasaray'ın bu sezon giyeceği alternatif formanın tanıtımı yapıldı. Tanıtımda İstanbul tutkusundan ilham alındığı belirtilirken, alev ve gül desenleri dikkat çekti.

    Galatasaray’da yeni forma tanıtıldı! Dikkat çeken detay

    Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, yeni sezonda giyeceği 3. formasının tanıtımını yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, beyaz renkte hazırlanan yeni forma için, "Şehrinin tutkusundan ilham aldı, tarih yazmaya geliyor. Lisemizin renkleri ve kurucularımızın hikayesinden esinlenen, alev ve gül desenleriyle bezeli üçüncü formamız yeni zaferlere hazır" ifadeleri kullanıldı.

    Taraftarların beğenisine sunulan ve satışına başlanan formanın fiyatı 399 TL olarak belirlendi.

    İLK 2 FORMA TEMMUZ AYINDA TANITILMIŞTI
    Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezonda giydiği iç saha ve deplasman formaları, Temmuz ayı içerisinde tanıtılmıştı.

    İşte Galatasaray'ın iç saha ve deplasman formaları;

    İÇ SAHA FORMASI
        Mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek!
        Haberler Spor Galatasaray'da yeni forma tanıtıldı! Dikkat çeken detay
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