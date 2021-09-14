Trabzonspor’un aleyhindeki tüm kararlarda VAR (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor'da taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri hakem kararlarına isyan etti.
Ortahisar Belediye Başkanı Metin Genç, VAR hakemi Cüneyt Çakır'a da dikkat çekerek ''Bu ahlaksız eyyamcı adam Trabzon'un aleyhine olan bütün pozisyonlarda VAR! Bugün de VAR'daydı. Buz gibi penaltılarımızı yedi, vermedi" dedi.
OYUN SÜREKLİ DURDU RİTİM BULAMADIK
Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi Samuel 1-1 sona eren Sivas maçında hakemin neredeyse 5 dakikada bir oyunu durduğunu belirtirken, "Bu durum oyunumuzu etkiledi. Böyle bir durumda ritm bulmak imkansız. Oyun bu kadar durmamalı" açıklamasını yaptı. Maçın son anlarında ceza sahasına girerken faule maruz kaldığını belirten Osayi Samuel, "Dizime darbe geldi her ne kadar ağrı hissettsem de oynamaya devam ettim, bırakmadım. Ciddi bir durum yok. En iyi şekilde hazır olacağım" ifadelerini kullandı.