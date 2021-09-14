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    Trabzonspor’un aleyhindeki tüm kararlarda VAR (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Trabzonspor'da taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri hakem kararlarına isyan etti. Ortahisar Belediye Başkanı Metin Genç, VAR hakemi Cüneyt Çakır'a da dikkat çekerek ''Bu ahlaksız eyyamcı adam Trabzon'un aleyhine olan bütün pozisyonlarda VAR! Bugün de VAR'daydı. Buz gibi penaltılarımızı yedi, vermedi" dedi.

    Trabzonspor’un aleyhindeki tüm kararlarda VAR

    Trabzonspor'da taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri hakem kararlarına isyan etti.


    Ortahisar Belediye Başkanı Metin Genç, VAR hakemi Cüneyt Çakır'a da dikkat çekerek ''Bu ahlaksız eyyamcı adam Trabzon'un aleyhine olan bütün pozisyonlarda VAR! Bugün de VAR'daydı. Buz gibi penaltılarımızı yedi, vermedi" dedi.

    OYUN SÜREKLİ DURDU RİTİM BULAMADIK
    Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Osayi Samuel 1-1 sona eren Sivas maçında hakemin neredeyse 5 dakikada bir oyunu durduğunu belirtirken, "Bu durum oyunumuzu etkiledi. Böyle bir durumda ritm bulmak imkansız. Oyun bu kadar durmamalı" açıklamasını yaptı. Maçın son anlarında ceza sahasına girerken faule maruz kaldığını belirten Osayi Samuel, "Dizime darbe geldi her ne kadar ağrı hissettsem de oynamaya devam ettim, bırakmadım. Ciddi bir durum yok. En iyi şekilde hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

        FENER'DEN HAKEM İSYANI
        Fenerbahçe dün bir açıklama yaptı. Açıklamada Sivas maçında oynatılmayan sürenin 11 dakika 52 saniye olduğu, 7 dakika uzatma vermenin oyunu soğutan takımlara prim tanıdığı ifade edildi.

        BOĞAZİÇİ TRİATHLONU ZAFERİ ÖZTOSUN!
        Oral B İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda elit erkekler kategorisinde Gültıgın Er, elit kadınlar kategorisinde ise İpek Öztosun birinci oldu. Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Hayalimize ortak olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

        DANİİL MEDVEDED ABD AÇIK ŞAMPİYONU
        ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Rus Daniil Medvedev, Sırp rakibi Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu. Rus raket 3 seti de 6-4 kazandı.

            BARCELONA-B.MÜNİH MAÇIYLA START ALIYOR
            Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün start alıyor. Program: 19.45 Y.Boys-M. United, Sevilla-Salzburg, 22.00 D.Kiev-Benfica, Barcelona-Bayern Münih, Villarreal-Atalanta, Lille-Wolfsburg, Malmö-Juventus, Chelsea-Zenit.

            TUZLA BALIKESİR'İ TAYFUN'LA YIKTI!
            TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Tuzlaspor deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenip puanını 10'a yükseltti ve 2. sıraya çıktı. Maçın 45. dakikasında sahne alan Tayfun Aydoğan attığı golle takımını öne geçirdi. Maç da bu skorla bitti.

            MARCAO LAZİO'YA KARŞI 11'DE BAŞLAYACAK
            G.Saray'da Marcao'nun Lazio maçında formasına kavuşması bekleniyor. Brezilyalı stoper, Kerem'e vurduğu için ceza almıştı.

                KARA BULUTLARI DAĞITTI!
                Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Gaziantep FK, Erol Bulut yönetiminde galibiyet hasretini bitirdi. Kırmızı-Siyahlılar sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ancak gol gelmedi.

                GOLLE GERİ DÖNDÜ
                54. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Başakşehir'den yeniden Gaziantep'e dönen Muhammet Demir penaltıdan golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor'un müthiş baskısı sonuç getirmezken, 90+7. dakikada Mendyl skoru belirleyen golü attı: 2-0.

                ALANYASPOR 1 ATTI 3 ALDI
                Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Alanyaspor, Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Turuncu-Yeşilliler sahasında Giresunspor'u 1-0 yendi. 8. dakikada yeni transfer Awaziem'in golü galibiyeti getirirken, asist de Emre Akbaba'dan geldi.

                    KARTAL'DAN BOMBARDIMAN
                    Beşiktaş Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarını dün de sürdürdü. Kartal şut çalıştı. Bu arada Beşiktaş-Dortmund maçında İspanyol hakem M.Lahoz düdük çalacak.

                    ASLAN LAZIO STARTINI VERDİ
                    Trabzon ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk haftasında İtalyan temsilcisi Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışmada oyuncuların bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim idman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi...

                    CİMBOM YUVASINA DÖNÜYOR
                    Galatasaray, 124 gün sonra stadına geri dönüyor. Galatasaray-Lazio maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak... Biletler bugün satışa çıkacak.
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                    Emekli olamayana toplu para
                    Haberler Spor Trabzonspor’un aleyhindeki tüm kararlarda VAR (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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