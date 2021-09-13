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    • Spor
    • 13.09.2021 22:37
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    • 13.09.2021 22:37
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    Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sezonki ilk 3 puanını alan Antep'te galibiyeti getiren gollleri 54. dakikada penaltıdan Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl kaydetti.

    Gaziantep FK 3 puanla tanıştı!

    Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Ev sahibi ekip 54. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.



    Bu galibiyetle puanını 4'e yükselten Gaziantep FK sezonun ilk 3 puanını kazandı. Konuk ekip Antalyaspor ise 4 puanla kaldı.

    Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK önümüzdeki hafta Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    17. dakikada sol kanattan Sagal'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Caulker kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

    24. dakikada ev sahibi ekipten Muhammet Demir, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çok sert bir vuruş yaparken, top yandan az farkla auta çıktı.

    43. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan gelişine şutunda, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        51. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini değerlendiren hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi.

        54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.

        66. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra kaleciyle baş başa kalan Wright, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

        89. dakikada sol kanattan kullanılan korner sonrası ön direkte bulunan Naldo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

        90+2. dakikada Doğukan Sinik ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekerken, meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

        90+8. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffin de rakip ceza sahasında kalınca, hızlı gelişen ev sahibi atağında Mendyl boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.

        Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle son buldu.

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