Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Ev sahibi ekip 54. dakikada Muhammet Demir ve 90+8. dakikada Hamza Mendyl'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.