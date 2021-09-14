Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor! Beşiktaş ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
"Devler Ligi"nde bugün ve yarın 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde 15 Eylül Çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)