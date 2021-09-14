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    • 14.09.2021 09:29
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    • 14.09.2021 09:29
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    Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor! Beşiktaş ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırlayacak

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında 15 Eylül Çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

    AA
    Devler Ligi’nde perde açılıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

    "Devler Ligi"nde bugün ve yarın 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

    C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde 15 Eylül Çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

    Bugün:

    19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

    19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

    22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

    22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

    22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

        22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

        22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

        22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)


        Yarın:

        19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

        19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

        22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

        22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

        22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

        22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

        22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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