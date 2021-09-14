A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop'un her konuda anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. Peki, Stefan Kuntz kimdir? A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

1962 yılında doğan Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda top koşturdu. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.

İşte hayatına dair bilgiler;