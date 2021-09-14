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    • 14.09.2021 14:34
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    Stefan Kuntz kimdir? A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

    A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca adayları sık sık gündeme geliyordu. Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Yeni A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte merak edilenler...

    Stefan Kuntz kimdir?

    A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop'un her konuda anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. Peki, Stefan Kuntz kimdir? A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

    STEFAN KUNTZ KİMDİR?

    1962 yılında doğan Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda top koşturdu. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen tarafından takımın başarına getirildi. Sezon sonunda 4. seviye lig olan Oberliga Südwest'te grup birincisi olmayı başardılar ancak play-off'ları geçemeyerek bir üst lig olan Regionalliga'ya çıkamadılar.

    2000'de 2. Bundesliga'dan yerel lig Regionalliga Süd'e düşen Karlsruher SC takımının başına geçti. 34 maçta 17 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile lig şampiyonu olarak 2. Bundesliga'ya geri döndüler. 2000-2001 sezonunda ise işler çok parlak gitmedi Karlsruher, son hafta aldığı galibiyetle düşmekten kurtuldu. Yönetim, Kuntz'la devam etme kararı alsa da takım 6 haftada sadece 2 beraberlik alıp, lig sonuna demir atınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

        Aynı sezonun 27. haftası öncesi Kuntz, ine 2. Bundesliga'da oynayan ve 17. sırada bulunan SV Waldhof Mannheim takımının başına getirildi. 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilen ekip, sezon sonunda lig sonuncusu olarak küme düştü. Kuntz 2003-04 sezonunda yine 2. Bundesliga ekiplerinden LR Ahlen ile anlaştı. Ancak 12 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım lig sonunculuğundan kurtulamayınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

        Teknik direktörlük kariyerine son veren Kuntz 2005-2006'da Regionnalliga takımı TuS Koblenz'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Takım lig ikincisi olup, elemelerde başarılı olarak 2. Bundesliga'ya çıkma başarısını gösterdi. Kuntz, 2006'da eski takımı Bochum'a da aynı görev ile geldi. 2008'e dek bu görevini sürdürdü.

        8 Nisan 2008'de Kuntz, daha da farklı bir yetki üstlenmeye karar verdi ve K'lautern'in başkanı oldu. 2009-10 sezonu sonunda 2. Bundesliga birincisi olarak Bundesliga'ya geri dönme hakkını kazandı.
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        Haberler Spor Stefan Kuntz kimdir? A Milli Futbol Takımı yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
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