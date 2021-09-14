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    • 14.09.2021 13:16
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    • 14.09.2021 13:16
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    Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu sezon UEFA'da ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe zaferle başlamak istiyor. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Peki, Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler

    Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Frankfurt Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Müsabakayı heyecanla bekleyen futbolseverler maça dair detayları merak ederek arama motorlarından araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman rakibi Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.00'de başlayacak ve Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    MAÇ PROGRAMI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları, bu akşam 19.45 ve 22.00'deki naklen Exxen'de yayınlanacak.

    14 Eylül Salı 19.45

    Young Boys- Manchester United
    Sevilla – Salzburg
    Barcelona- Bayern Münih
    Dinamo Kiev – Benfica

        Villarreal – Atalanta
        Lille – Wolfsburg
        Chelsea – Zenit
        Malmö- Juventus

        E.FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

        UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 22.00'de başlayacak mücadelede Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

            Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

            Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Irrati'ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Marco Di Bello eşlik edecek.
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            Haberler Spor Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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