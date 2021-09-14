Frankfurt Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Müsabakayı heyecanla bekleyen futbolseverler maça dair detayları merak ederek arama motorlarından araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

FRANKFURT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman rakibi Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.00'de başlayacak ve Exxen platformunda naklen yayınlanacak.

İşte maça dair bilgiler;