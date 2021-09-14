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    • 14.09.2021 12:09
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki hakemleri belli oldu!

    Son dakika haberi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçların hakemleri belli oldu. Buna göre Frankfurt - Fenerbahçe maçını Maurizio Mariani Galatasaray - Lazio müsabakasını ise Matej Jug yönetecek.

    AJANSLAR
    Avrupa maçlarındaki hakemleri belli oldu!

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.

    GALATASARAY'IN MAÇINI JUG YÖNETECEK
    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın, sahasında Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.


    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te başlayacak mücadelede Lazio'yu ağırlayacak. Bu zorlu müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.


    Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic oturacakken, AVAR'da da Rade Obrenovic yer alacak.



        İTALYAN HAKEM MAURİZİO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK
        UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.


        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 22.00'de başlayacak mücadelede Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.


        Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Irrati'ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Marco Di Bello eşlik edecek.

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        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki hakemleri belli oldu!
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