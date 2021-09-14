SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki hakemleri belli oldu!



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü 22.00'de başlayacak mücadelede Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.



Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Massimiliano Irrati üstlenecekken, Irrati'ye Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak Marco Di Bello eşlik edecek.