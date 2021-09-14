Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray, UEFA E Grubu ilk maçında İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Maçı büyük bir heyecanla bekleyen futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı günü ve saati merakla araştırıyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Galatasaray Lazio UEFA maçı hangi kanalda? İşte bilgiler

GALATASARAY LAZİO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Lazio arasında oynanacak karşılaşma 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İşte maça dair detaylar;