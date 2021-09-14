Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray, UEFA E Grubu ilk maçında İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Maçı büyük bir heyecanla bekleyen futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı günü ve saati merakla araştırıyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 Galatasaray Lazio UEFA maçı hangi kanalda? İşte bilgiler
GALATASARAY LAZİO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ve Lazio arasında oynanacak karşılaşma 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İşte maça dair detaylar;
GALATASARAY'DA LAZİO MAÇI HAZIRLIKLARI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.