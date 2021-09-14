Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.09.2021 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2021 16:50
    ABONE OL

    Fatih Terim'den Babel kararı! Gözden düştü

    Son dönemde performansı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düştü.

    Fatih Terim’den Babel kararı

    Sosyal medya paylaşımları ile Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü. Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı futbolcu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.



    Babel'in performansı için 'başarısız' tanımlaması yapan teknik heyetin Hollandalı oyuncuyu kızağa çekeceği öğrenildi.



    Milliyet'in haberine göre bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel, takım savunmasına gerekli yardımı yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak.



        Transferin son günlerinde ayrılığı gündeme gelen ancak beklenen teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'da kalan Babel'in artık ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Katar’dan Kabil açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz
        Haberler Spor Fatih Terim'den Babel kararı! Gözden düştü
            SON DAKİKA