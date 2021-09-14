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    Heyecan 18-19 Eylül’de İstanbul’da yaşanacak: MAS Dünya Kupası nefesleri kesecek

    2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı 18-19 Eylül tarihlerinde Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan düzenlenen basın toplantısında bu önemli organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

    MAS Dünya Kupası nefesleri kesecek

    2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı 18-19 Eylül tarihlerinde Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan basın toplantısında bu önemli organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, "Şampiyonaya 9'u erkek 5'i kadın olmak üzere 14 kategoride, 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu katılacak. Okçuluk, mas güreşi, mangala gibi benzeri oyunları ücretsiz olarak denemek için halkımızı davet ediyoruz.

    Hem müsabakalar izleyebilecekler hem de etkinliklerden istifade edebilecekler. Çocuklar için çok eğlenceli iki gün olacağını düşünüyoruz. Ok atabilecekler, mangala oynayabilecekler ve mas güreşi yapabilecekler" dedi.

    YAKUT TÜRKÇESİ'NDE ANLAMI 'AĞAÇ DALI'
    Bilal Erdoğan, "Mas kelimesi Yakut Türkçesinde ağaç dalı anlamına geliyor. Temasız tek güreş türü diyebiliriz. Yakutistan'ın geleneksel sporu" diye konuştu.

    Onur KOÇHAN

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    Haberler Spor Heyecan 18-19 Eylül’de İstanbul’da yaşanacak: MAS Dünya Kupası nefesleri kesecek
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