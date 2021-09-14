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    Fenerbahçe'de toplam 19 maça çıkan Mesut Özil sadece 2 maçta 9 0dakikayı tamamladı

    2021 yılının ocak ayındaki transfer döneminde büyük umutlar ve uğraşılarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Mesut Özil gerek geçen sezon grekse de bu sezonki performansıyla Sarı-Lacivertli takıma beklenen katkıyı henüz veremedi. Çubuklu forma altında şimdiye kadar toplam 19 maça çıkan yıldız futbolcu bu maçların sadece 2'sinde 90 dakikayı tamamlayabildi.

    Kimse Mesut değil

    2021 yılının ocak ayındaki transfer döneminde büyük umutlar ve uğraşılarla Fenerbahçe'ye transfer edilen Mesut Özil gerek geçen sezon grekse de bu sezonki performansıyla Sarı-Lacivertli takıma beklenen katkıyı henüz veremedi. Çubuklu forma altında şimdiye kadar toplam 19 maça çıkan yıldız futbolcu bu maçların sadece 2'sinde 90 dakikayı tamamlayabildi.

    Diğerlerinde ya oyundan alındı ya da sonradan oyuna girdi. Mesut Özil bu maçlarda 1 gol atarken 2 de asiste imza attı. Ancak kendisinden çok büyük beklenti içne girenler Dünya Şampiyonu apoletli oyuncunun perormansından hiç de memnun kalmadı. Mesut Özil de durumun farkında. Son Sivas maçında 59. dakikada oyundan çıkan Mesut Özil için adeta tüm camia sabırla bekliyor.

    TEMPOSUNU HALA YÜKSELMEDİ
    MESUT Özil idmanlarda iyi çalışsa da temposunu hala bulamadı. Mesut Özil'in dakikalar ilerledikçe oyundan düşmesi eski kondisyonuna ulaşamadığının bir kanıtı gibi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de toplam 19 maça çıkan Mesut Özil sadece 2 maçta 9 0dakikayı tamamladı
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