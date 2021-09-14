Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları! Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün başlıyor. E Grubu'nun ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih mücadele edecek. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan iki takım mücadeleyi kazanmak için sahada olacak. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları nasıl? Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında Bayern Münih ve Barcelona TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

İşte muhtemel 11'ler;