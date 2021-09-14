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    • Spor
    • 14.09.2021 16:23
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    • 14.09.2021 16:23
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    Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları! Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

    Barcelona Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk grup maçında Camp Nou'da Barcelona ve Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi naklen takip edecek olan futbolseverler maçın yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Özellikle son saatlerde araştırmalar artış gösterdi. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları nasıl? Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman?

    Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün başlıyor. E Grubu'nun ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih mücadele edecek. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan iki takım mücadeleyi kazanmak için sahada olacak. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları nasıl? Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar

    BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

    Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında Bayern Münih ve Barcelona TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

    İşte muhtemel 11'ler;

    BARCELONA-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

    Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Coutinho, Depay, Luuk De Jong

    Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sane, Müller, Lewandowski

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

        "Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        BUGÜN:

        19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

        19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

        22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

        22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

        22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
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