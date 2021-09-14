Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları! Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi grup maçları bugün başlıyor. E Grubu'nun ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih mücadele edecek. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan iki takım mücadeleyi kazanmak için sahada olacak. Peki, Barcelona Bayern Münih maçı canlı izleme yolları nasıl? Barcelona Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar
BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında Bayern Münih ve Barcelona TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.
İşte muhtemel 11'ler;
BARCELONA-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Coutinho, Depay, Luuk De Jong
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sane, Müller, Lewandowski
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.