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    • 14.09.2021 22:55
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    Fenerbahçe'de göze giremedi! Mesut Özil ABD yolcusu

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe’nin Arsenal’den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili önümüzdeki ocak ayında sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Teknik direktör Vitor Pereira’nın fizik gücünü yeterli bulmadığı yıldız futbolcudan memnun olmadığı Mesut Özil'in de bunun üzerine devre arasında ABD’den gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Mesut Özil ABD yolcusu

    Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili önümüzdeki ocak ayında sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

    OYNADIĞI FUTBOLLA GÖZE GİREMEDİ
    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında fizik olarak hazır olmadığı için bekleneni veremeyen Mesut Özil, bu sezon başı takımla çalışmasına rağmen şu ana kadar oynadığı futbolla göze giremedi.

    PEREIRE FİZİK GÜCÜNÜ YETERLİ BULMADI
    Teknik direktör Vitor Pereira'nın fizik gücünü yeterli bulmadığı yıldız futbolcudan memnun olmadığı Mesut'un da bunun üzerine devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia edildi.

        Öte yandan bu sezon oynamadığı maçlarda sakat olduğu belirtilen Mesut'un bu karşılaşmalarda görev almak istediği ancak Pereira tarafından dinlendirildiği belirtildi.

        Şu ana kadar Pereira ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in devre arasında nasıl bir karar vereceği büyük bir merak konusu.

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