Fenerbahçe'de göze giremedi! Mesut Özil ABD yolcusu

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili önümüzdeki ocak ayında sürpriz bir gelişme yaşanabilir.
OYNADIĞI FUTBOLLA GÖZE GİREMEDİ
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında fizik olarak hazır olmadığı için bekleneni veremeyen Mesut Özil, bu sezon başı takımla çalışmasına rağmen şu ana kadar oynadığı futbolla göze giremedi.
PEREIRE FİZİK GÜCÜNÜ YETERLİ BULMADI
Teknik direktör Vitor Pereira'nın fizik gücünü yeterli bulmadığı yıldız futbolcudan memnun olmadığı Mesut'un da bunun üzerine devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı iddia edildi.