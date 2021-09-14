Fenerbahçe'de göze giremedi! Mesut Özil ABD yolcusu

OYNADIĞI FUTBOLLA GÖZE GİREMEDİ

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında fizik olarak hazır olmadığı için bekleneni veremeyen Mesut Özil, bu sezon başı takımla çalışmasına rağmen şu ana kadar oynadığı futbolla göze giremedi.