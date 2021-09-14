Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçı olan Borussia Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşması için nefesler tutuldu. Futbol severler siyah beyazlı takımın mücadelesini nereden izleyebilecek? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.
DORTMUND TÜRKİYE'YE GELDİ!
Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.
Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.
Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.
Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.
Bir paylaşım daha yapan Dortmund süper yıldızı Erling Haaland'ın uçak merdivenlerindeki fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'ye geldik" dedi.