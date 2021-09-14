Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçı olan Borussia Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşması için nefesler tutuldu. Futbol severler siyah beyazlı takımın mücadelesini nereden izleyebilecek? İşte detaylar...