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    • Spor
    • 14.09.2021 15:37
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    • 14.09.2021 15:43
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    Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi?

    Futbol severler gündemde yoğun bir şekilde Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş ve Borussia Dortmund takımları karşı karşıya gelecek, şimdiden heyecan dolu bekleyiş başladı. Peki Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi yoksa şifreli mi olacak? İnternet üzerinden canlı yayınla takip etmek isteyenler Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını nereden izleyebilecek?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçı olan Borussia Beşiktaş Borussia Dortmund karşılaşması için nefesler tutuldu. Futbol severler siyah beyazlı takımın mücadelesini nereden izleyebilecek? İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

    Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

    Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.

    DORTMUND TÜRKİYE'YE GELDİ!

    Almanya'nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu sarı-siyahlı kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

    Dortmund ekibinin kafilesinde Beşiktaş ile gençler liginde mücadele edecek takım da yer aldı.

    Öte yandan Borussia Dortmund'un sosyal medya hesabından "Merhaba Beşiktaş" mesajı paylaşıldı. Beşiktaş Kulübü de bu mesaja, Almanca "Hoş geldiniz" şeklinde karşılık verdi.

    Beşiktaş-Borussia Dortmund karşılaşması, yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

    Bir paylaşım daha yapan Dortmund süper yıldızı Erling Haaland'ın uçak merdivenlerindeki fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye'ye geldik" dedi.

        ALEX TEIXEIRA VE VIDA YOK!

        Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domagoj Vida, Borussia Dortmund karşısında oynayamayacak. Alex Teixeira'nın yerine Salih Uçan, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor.

        BEŞİKTAŞ'IN SON 5 MAÇI: G, B, G, G, G

        BORUSSIA DORTMUND'UN SON 5 MAÇI: G,M,M,G,G

        Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

        Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdağan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş ve Alex Teixeira.
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        Haberler Spor Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı şifresiz mi?
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