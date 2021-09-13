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    • Spor
    • 13.09.2021 16:41
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    • 13.09.2021 16:41
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    UEFA'dan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki Ajax'a şok engel

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta bulunan Hollanda'nın köklü ekibi Ajax'ın bu yıl tanıttığı Three Little Birds (Üç Küçük Kuş) temalı fotoğrafına UEFA'dan vize çıkmadı.

    UEFA’dan Beşiktaş’ın rakibine şok engel

    Ajax'ın temasına uygun şekilde Bob Marley'in 'Three Little Birds (Üç Küçük Kuş)' şarkısıyla tanıttığı alternatif formasındaki logo, UEFA'dan izin alamadı. UEFA, tanıtılan formanın arkasında yer alan üç küçük kuş logosuna onay vermedi.

    Ajax, alternatif bu formasını ilk tanıttığında sırt kısmında kırmızı, sarı, yeşil kuş logosu bulunuyordu. Fakat hafta sonu PEC Zwolle ile karşılaşan Ajax'ın giydiği formada üç küçük kuşun logosu yoktu.

    Ajax'ın taraftar sitesi Ajax Life, yapılan görüşmede UEFA'nın kararı nedeniyle logonun formadan çıkarıldığını belirtti. UEFA, söz konusu üç kuş logosunu kulübün giyim sponsoru, kulübün logosu veya kulübün kol sponsorundan farklı bir ifade olarak tanımladı. Bu nedenle de bu ifadenin kullanımına izin verilmediği aktarıldı.

    Ajax Life'ın haberine göre de Ajax tarafında UEFA'nın tavrı büyük şaşkınlık yarattı. Ajax'ın özellikle Avrupa kupalarında üç kuş logosu olan şekliyle formayı kullanması imkan dahilinde gözükmüyorken ilerleyen dönemde Eredivisie'de buna izin verilebileceği aktarılmakta.

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