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    • 13.09.2021 16:20
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    • 13.09.2021 16:20
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    Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Maçı büyük bir heyecanla bekleyen futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı günü ve saati merakla araştırmaya başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili detaylar...

    Galatasaray Lazio ne zaman, saat kaçta?

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile 2-2 mağlup oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maça dair detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    GALATASARAY LAZİO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Galatasaray ve Lazio arasında oynanacak karşılaşma 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

    İşte maça dair detaylar;

    GALATASARAY'DA LAZİO MAÇI HAZIRLIKLARI

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 16 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Lazio ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise ısınma sonrası pas idmanı ve dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        TRABZONSPOR: 2 - GALATASARAY: 2 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Stat: Medical Park
        Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mustafa Emre İyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx
        Trabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, İsmail Köybaşı x (Trondsen dk. 37 x) (Denswil dk. 54 x), Berat Özdemir xx, Hamsik xx, Bakasetas xx (Siopis dk. 81 ?), Abdulkadir Ömür x (Yusuf Sarı dk. 37 x), Nwakaeme xx, Cornelius xx (Koita dk. 81 ?)
        Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan

        Teknik Direktör: Abdullah Avcı
        Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Nelsson xxx, Aanholt xx, Berkan xx, Cicaldau xx (Taylan dk. 82 ?), Morutan xx (Babel dk. 46 x), Emre Kılınç xx (Aytaç Kara dk. 46 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Mustafa Muhammed dk. 75 x), Halil Dervişoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 82 ?)
        Yedekler: Fatih, Alparslan Öztürk, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Diagne

            Teknik Direktör: Fatih Terim
            Goller: Emre Kılınç (dk. 20 ve 33) (Galatasaray), Cornelius (dk. 40), Nwakaeme (dk. 62) (Trabzonspor)
            Sarı Kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Berat Özdemir (Trabzonspor)
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