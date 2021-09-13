Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Trabzonspor ile 2-2 mağlup oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu ilk hafta maçında İtalya temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maça dair detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA GS Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GALATASARAY LAZİO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Lazio arasında oynanacak karşılaşma 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İşte maça dair detaylar;