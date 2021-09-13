UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçına çıkacak Sarı Laciverliler sahadan namağlup bir şekilde ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini yapacak olan futbolseverler maç hakkında detaylı bilgileri araştırmaya başladı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Süper Ligi üçüncü sırada tamamlamıştı. Peki, Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte tüm detaylar!