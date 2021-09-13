Fenerbahçe'den hakem Halis Özkahya ve Alper Ulusoy'a tepki

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada rakip takım oyuncularının oyunu soğutmaya yönelik hareketleri nedeniyle hakemlere tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden hakemlerle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:
"2021-2022 sezonunun henüz 4. haftasında yaşanmaya başlayan, gündemi meşgul eden problemler, şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörlerden birinin yine hakem hataları olacağı yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir.
Geçtiğimiz sezonlarda da pek çok kez vurguladığımız üzere hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de ligde kalma mücadelelerinde gözle görülür şekilde 'oyunun kaderini belirleyecek düzeyde' olmasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala bir çözüm geliştirememiş olması, son derece endişe vericidir.
Süper Ligin 4. haftası itibariyle hem rakiplerimizin maçlarında yaşanan fahiş hakem hataları hem de kendi sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yaşananlar, bu sezon da Türk futbolunun objektif yönetilip yönetilmediği yönündeki tartışmaları alevlendirme niteliği taşımaktadır.
Milyonlarca lira yatırım yapılan, milyonlarca taraftarı ve toplumun gündemini belirleyen ana konulardan biri olan futbolda, en önemli unsurlardan biri hakemlerdir.
Hakemlerin ise sahadaki en önemli görevlerinden biri, kayıtsız şartsız tarafsız ve adil olmalarının yanı sıra topun oyunda kaldığı süreleri olabildiğince artırmak, bu doğrultuda sahada oynanan oyunun kalitesini yükseltmektir.
Ancak söz konusu takımımızın maçları olduğunda; hakemlerin rakiplerimizin sürekli olarak oyunu yerde yatmak suretiyle yavaşlatması ve oyunun kalitesini düşürmesine yönelik olarak hiçbir önlem almamaları, durumu sadece izlemeleri, sorumluluk kendilerinde değilmişçesine yaklaşım sergilemeleri, kabul edilebilir değildir.
Bunun en net örneği ise dün akşam oynanan, dakikalarca durdurulan ve yavaşlatılan oyuna rağmen hakemin maçın uzatma süresini sadece 7 dakika olarak belirlemesidir.
Oyunun ikinci yarısında maçın toplam durduğu süre 11 dakika 52 saniyedir.
11 dakika 52 saniyelik bu sürenin sadece oyuncu değişiklikleri kısmı 7 dakika 12 saniye, sakatlıklar bölümü ise 4 dakika 40 saniyedir.