Fenerbahçe'den hakem Halis Özkahya ve Alper Ulusoy'a tepki





Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden hakemlerle ilgili yayınladığı açıklama şu şekilde:

"2021-2022 sezonunun henüz 4. haftasında yaşanmaya başlayan, gündemi meşgul eden problemler, şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörlerden birinin yine hakem hataları olacağı yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir.



Geçtiğimiz sezonlarda da pek çok kez vurguladığımız üzere hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de ligde kalma mücadelelerinde gözle görülür şekilde 'oyunun kaderini belirleyecek düzeyde' olmasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'nun hala bir çözüm geliştirememiş olması, son derece endişe vericidir.



Süper Ligin 4. haftası itibariyle hem rakiplerimizin maçlarında yaşanan fahiş hakem hataları hem de kendi sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yaşananlar, bu sezon da Türk futbolunun objektif yönetilip yönetilmediği yönündeki tartışmaları alevlendirme niteliği taşımaktadır.



Milyonlarca lira yatırım yapılan, milyonlarca taraftarı ve toplumun gündemini belirleyen ana konulardan biri olan futbolda, en önemli unsurlardan biri hakemlerdir.