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    • 13.09.2021 11:41
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    • 13.09.2021 11:54
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    SON DAKİKA! Beşiktaş - Borussia Dortmund maçına İspanyol hakem

    Son dakika haberine göre İstanbul'da oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçını yönetecek hakem İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz oldu.

    Beşiktaş - Borussia Dortmund maçına İspanyol hakem

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, hakem Antonio Mateu Lahoz görev alacak.

    Maçta, Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. "Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:
    19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)
    19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
    22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
    22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya
    22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)
    22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)
    22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)
    22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

    15 Eylül Çarşamba:
    19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
    19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
    22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
    22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
    22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
    22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
    22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
    22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

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