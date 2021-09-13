Efeler Sırbistan’a elendi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Filenin Efeleri, Sırbistan'ı geçemedi... A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu. Maçta ilk seti Sırbistan 25-18 kazandı. İyi bir reaksiyon veren Filenin Efeleri, 2. seti ve 3. seti 25-22'lik sonuçlarla kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 4. seti 25-23, 5. seti ise 15-12 kazanan Sırbistan adını çeyrek finale yazdıran takım olmayı başardı. Milli oyuncularımız maç sonrası büyük üzüntü yaşarı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız da Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a yenilerek turnuvadan elenmişti.

INTER'E SAMPDORİA FRENİ

İtalya Ligi Seria A'nın 3. haftasında ligin son şampiyonu Inter, deplasmanda Sampdoria ile 2-2 berabere kaldı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.

MOTOGP'DE ZAFER BAGNAİA'NIN

MOTOGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Aragon Grand Prix'si dün gerçekleşti. Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

KARTAL'A 2ŞOK

Beşiktaş'ta Yeni Malatya maçında sakatlanan Vida ve Teixeira'dan kötü haber geldi. Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespi edildi. Vida 3 hafta forma giyemeyecek. Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır. İki oyucunun da tedavisine başlandığı bildirildi.

DORTMUND İÇİN START VERİLDİ

Beşiktaş, Devler Ligi'nde B.Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıkların başladı. Malatya maçında oynayanlar yenileme yaptı.

MONTERO'YA 'HAZIR OL' EMRİ GELDİ

Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Vida'nın yerine teknik patron Sergen Yalçın Dortmund maçın maçında Montero'ye görev verecek. Yalçın, İspanyol stoper ile dün özel bir görüşme gerçekleştirdi.

DERBİDE ZAFER A.GÜCÜ'NÜN

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara derbisinde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi. Ankaragücü'ne maçta galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 25. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Boluspor-Kocaelispor: 2-0, Altınordu-Bursaspor: 2-1, Samsunspor-Keçiören: 2-0.

HATAYSPOR RİZE'Yİ İKİ GOLLE AVLADI

Süper Lig'in 4. hafta maçında Hatayspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Hatayspor 81. dakikada Mame Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti. 89. dakikada El Kaabi skoru konuk ekip lehine 2-0'a getirdi ve maçın sonucunu tayin etti. Bu sonuçla Hatayspor üst üste 2. galibiyetini elde etti. Rizespor ise 4. maçında da galip gelemeyerek kötü gidişini sürdürdü. Karadeniz ekibi ligde şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlikle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattmış oldu.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEPETAKLAK OLDU

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, Göztepe deplasmanında da gülemedi. İstanbul ekibi ligin 4. hafta maçında 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu- Lacivertliler böylelikle bu sezonki 4. maçından da mağlup ayrılmış oldu. Başakşehir maçta 6. dakikada Deniz Türüç ile öne geçerken Göztepe, 64'te Ndiaye ile skoru eşitledi. İzmir ekibi 83'te Tjanic ile skoru 2-1'e getirdi ve maçı kazandı. Başakşehir 4. hafta sonunda da puan alamadı.

İTALYA'DA ZAFER RİCCİARDO'NUN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı. Yarışta Lando Norris ikinci, Valtteri Bottas ise üçüncü sırayı aldı.

PLAJ MİLLİ TAKIMI ESTONYA'YA YENİLDİ

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarının finalinde Estonya'ya 4-3 mağlup oldu. Plaj Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme şansını kaybetti.