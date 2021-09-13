8 milyona geldi şimdiden 12 maç kaçırdı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu

Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile girdiği büyük bir transfer savaşı sonrası kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu bir türlü sona ermiyor.
Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü yeteri kadar faydalanamadığı İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor karşısında da oyuna sonradan girip sadece 15 dakika sahada kalabilmesi kafalarda soru işareti yarattı.
Fenerbahçe'ye 31 Ocak 2021'de imza atan ve bu tarihten bu yana tam 12 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran İrfan Can'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bu sayının daha da artması bekleniyor.