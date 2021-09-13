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    • 13.09.2021 15:16
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    • 13.09.2021 15:16
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    8 milyona geldi şimdiden 12 maç kaçırdı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada bir kez daha sakatlandı. Yıldız isim Fenerbahçe'de bugüne kadar 12 maç kaçırırken, bu durum "Kendisine iyi bakmıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    8 milyona geldi şimdiden 12 maç kaçırdı

    Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile girdiği büyük bir transfer savaşı sonrası kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlık kabusu bir türlü sona ermiyor.

    Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak sakatlıklar sebebiyle bir türlü yeteri kadar faydalanamadığı İrfan Can Kahveci'nin Sivasspor karşısında da oyuna sonradan girip sadece 15 dakika sahada kalabilmesi kafalarda soru işareti yarattı.

    Fenerbahçe'ye 31 Ocak 2021'de imza atan ve bu tarihten bu yana tam 12 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran İrfan Can'ın Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bu sayının daha da artması bekleniyor.

        İrfan Can'ın yaşamış olduğu sık sakatlıkların ardından taraftarlar da, "Kendisine iyi bakmıyor ve sürekli sakatlanıyor" şeklinde yorumlar yaptı. Geçen sezon Fenerbahçe'de 7, bu sezon ise şu ana kadar 5 maç kaçıran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertli forma ile şu ana kadar toplam 15 maçta 829 dakika sahada kalabildi. Yıldız futbolcu sakatlıklar sebebiyle Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

        Sivasspor karşısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sahalara dönüş sürecinin 3 haftayı bulabileceği konuşuluyor. Öte yandan İrfan Can geçen sezon sakatlığı sebebiyle Başakşehir'de de 7 karşılaşmada forma giyememişti.

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