Abdullah Avcı, 2-0’dan döndükleri maç sonrası konuştu: Trabzonspor asla vazgeçmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 geriye düşüp 2-2'ye getirdikleri Galatasaray maçı sonrası konuştu. Avcı, "Büyük takım refleksi gösterdik. Yapılan değişiklikler doğru cevap verdi. Trabzonspor hiçbir zaman vazgeçmez, bugün de vazgeçmedik ve maçı çevirdik" dedi.

KAZANACAK FIRSATLARI YAKALADIK

İkinci yarıda maçı kazanacak fırsatları yakaladıklarını da söyleyen Avcı, "Rakibimize ikinci yarıda bir pozisyon verdik. Biz vazgeçmeden deneyeceğiz. Oyundan memnunum, skordan değilim" diye konuştu.

YEDİĞİMİZ GOLLER BİREYSEL HATA

İlk yarıda yedikleri iki golün kendilerine yakışmadığını da söyleyen Avcı, şunları kaydetti: ""Biz başta bireysel hatalar yaptık. Yediğimiz iki golün tamamında hatalar cezalandırıldı. Galatasaray çok iyi takım, cezalandırır."

SON 17 YILIN EN SİVAS FENER'E İYİ SEZON BAŞLANGICI

G.Saray beraberliği sonrası puanını 10 yapan Trabzonspor, 2004-05 sezonu sonrası ilk kez ilk 4 haftada 10 puana ulaştı. Son 17 yılın en iyi başlangıcını yaptı.