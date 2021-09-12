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    • Spor
    • 12.09.2021 14:29
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    • 12.09.2021 14:29
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    Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

    Süper Lig'de 4. haftanın en önemli karşılaşmasaı olarak ön plana çıkan Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. Çakır'a VAR'da Mert Güzenge ve Bahattin Duran eşlik edecek.

    Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

    Süper Lig 'in 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor , Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray 'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık Düdük çalacak.

    Ligde Trabzonspor, 9 puanla maç eksiğiyle 3. sırada yer alırken; Galatasaray, 7 puanla ligin 6. konumunda...

    DEV MAÇIN VAR'I VE AVAR'I BELLİ OLDU
    Karşılaşmanın VAR ve AVAR'ları belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada VAR koltuğuna tecrübeli hakem Cüneyt Çakır oturacak. AVAR olarak ise Mert Güzenge ve Bahattin Duran görev yapacak.

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    Haberler Spor Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
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