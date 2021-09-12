Novak Djokovic - Daniil Medvedev maçı canlı anlatım izle! Novak Djokovic Daniil Medvedev canlı izleme yolları sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Özellikle tenis severler bu mücadeleyi kaçırmadan izlemeyi planlıyor. Peki internetten şifresiz olarak izlenebilecek mi? Novak Djokovic - Daniil Medvedev mücadelesini canlı izlemek isteyenler nereden ulaşacak?
NOVAK DJOKOVIC - DANIIL MEDVEDEV MAÇI CANLI ANLATIM İZLE
Novak Djokovic Daniil Medvedev maçı, 12 Eylül Pazar günü TSİ 23.00'da oynanacak. Karşılaşma Eurosport ekranlarında canlı izlenebilecek. Eurosport, Digiturk 71, D Smart 75, Kablo TV 225, Tivibu 71, Turkcell TV+ 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev finale yükseldi.
New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında tek erkekler yarı finalleri yapıldı.
2019 finalisti Daniil Medvedev, kariyerinin ilk büyük turnuva yarı finaline çıkan Felix Auger-Aliassime'yi (12 numaralı seribaşı) 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Diğer mücadelede ise ABD Açık'ta 3 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic ile geçen yılın finalisti Alexander Zverev (4) karşılaştı.