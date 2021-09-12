Djokovic, kendisini yarı finalde yendikten sonra Tokyo 2020'de altın madalyaya uzanan Zverev'i 3-2'lik (4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2) skorla eleyerek Medvedev'in rakibi oldu.

Sırp Djokovic'in 31'inci, Rus Medvedev'in de 3'üncü grand slam finaline çıkacağı maç, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Djokovic, 21. şampiyonluğuna ulaşıp "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu kırmaya ve aynı yıl içinde dört büyük turnuvada da şampiyonluğu elde eden 3. erkek tenisçi olmaya çalışacak.