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    • Spor
    • 12.09.2021 17:23
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    • 12.09.2021 17:25
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    Şifresiz canlı izleme linki! Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Dortmund maç bileti ne kadar?

    UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Almanya ekibi Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde sahne alacak siyah beyazlı takım Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri de açıklandı. Futbolseverler Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Dortmund maç bileti ne kadar? Şifresiz canlı izleme linki var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Şifresiz canlı izleme linki! Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Dortmund maç bileti ne kadar?

    Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u beklerken taraftarlar da nefes kesecek mücadele hakkında araştırmalara koyuldu. Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçını oynayacak Beşiktaş, kendi sahasında Bundesliga devi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Siyah beyazlılar aynı grupta Dortmund dışında Sporting Lizbon ve Ajax ile de mücadele verecek. Peki Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Dortmund maç bileti ne kadar? Şifresiz canlı izleme linki var mı?

    BEŞİKTAŞ- DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma Exxen ditijal platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

    BEŞİKTAŞ- DORTMUND MAÇ BİLETİ NE KADAR?

    Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları aşağıdaki gibidir;

    1. kategori: 490 lira

    2. kategori: 450 lira

    3. kategori: 390 lira

    4. kategori: 375 lira

    5. kategori: 325 lira

    6. kategori: 295 lira

    7. kategori: 200 lira

    8. kategori: 175 lira

    VIP 100: 1.250 lira

    VIP 101-126: 1.100 lira

    1903 A-E: 1.400 lira

    1903 B-D: 1.500 lira

    1903 C: 1.600 lira

    VİDA VE ALEX'TEN KÖTÜ HABER GELDİ!

    Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoper mevkii oyuncusu Domagoj Vida ve on numarası Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında kadroda yer almayacak. Siyah beyazlılarda bu mücadelede stoper bölgesinde Montero - Welinton ikilisinin olması bekleniyor. Yine orta sahada ise Josef-Atiba ve Pjanic üçlüsünün forma giymesi olası gözüküyor.

    Siyah beyazlı ekip sakatlıklarla ilgili şunları kaydetti;

    ''Futbol Takımımızın Süper Lig 'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.''

    BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

    1. Maç
    15 Eylül Çarşamba
    19.45 Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

    2. Maç
    28 Eylül Salı
    19.45 Ajax – Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

    3. Maç
    19 Ekim Salı
    19.45 Beşiktaş – Sporting CP (Vodafone Park)

    4. Maç
    3 Kasım Çarşamba
    23.00 Sporting CP – Beşiktaş (Jose Alvalade)

    5. Maç
    24 Kasım Çarşamba
    20.45 Beşiktaş – Ajax (Vodafone Park)

    6. Maç
    7 Aralık Salı
    23.00 B. Dortmund – Beşiktaş (Signal Iduna Park)
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    Haberler Spor Şifresiz canlı izleme linki! Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Dortmund maç bileti ne kadar?
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