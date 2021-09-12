Şifresiz canlı izleme linki! Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Dortmund maç bileti ne kadar?

VİDA VE ALEX'TEN KÖTÜ HABER GELDİ!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın stoper mevkii oyuncusu Domagoj Vida ve on numarası Alex Teixeira, Borussia Dortmund maçında kadroda yer almayacak. Siyah beyazlılarda bu mücadelede stoper bölgesinde Montero - Welinton ikilisinin olması bekleniyor. Yine orta sahada ise Josef-Atiba ve Pjanic üçlüsünün forma giymesi olası gözüküyor.

Siyah beyazlı ekip sakatlıklarla ilgili şunları kaydetti;

''Futbol Takımımızın Süper Lig 'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.''

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

1. Maç

15 Eylül Çarşamba

19.45 Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

2. Maç

28 Eylül Salı

19.45 Ajax – Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

3. Maç

19 Ekim Salı

19.45 Beşiktaş – Sporting CP (Vodafone Park)

4. Maç

3 Kasım Çarşamba

23.00 Sporting CP – Beşiktaş (Jose Alvalade)

5. Maç

24 Kasım Çarşamba

20.45 Beşiktaş – Ajax (Vodafone Park)

6. Maç

7 Aralık Salı

23.00 B. Dortmund – Beşiktaş (Signal Iduna Park)