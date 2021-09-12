Formula 1’de olaylı İtalya Grand Prix’si! Ricciardo kazandı, Verstappen ve Hamilton yarış dışı kaldı...



Fotoğrafta: Hamilton'un geçirdiği kaza



VERSTAPPEN İLE HAMILTON YARIŞ DIŞI KALDI

İtalya Grand Prix'sinin 26'ncı turu, büyük bir kazaya sahne oldu. Pilotlar klasmanında ilk iki sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 26'ncı turda geçirdikleri kazadan dolayı yarış dışında kaldı. Bu kazayla birlikte iki isim de İtalya GP'yi puansız kapatmış oldu.