Kerem Aktürkoğlu’na Alman kancası!

Galatasaray'ın parlayan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Bundesliga ekiplerinin radarına girdi. 3 kulübün bu akşam oynanacak Trabzonspor maçında genç futbolcuyu canlı olarak izleyeceği öğrenildi. Milli Takım formasını da düzenli olarak giymeye başlayan Kerem Aktürkoğlu için devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.

G.Saray'dan önce 3. Lig ekibi Erzincanspor'da forma giyen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 6 gol 3 asistlik performangösterdi. Kerem Aktürkoğlu bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.