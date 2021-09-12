Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.09.2021 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2021 15:39
    ABONE OL

    Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

    Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı. Yarsuvat'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek için Yalova'ya götürüldü.

    Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı

    Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, son yolculuğuna uğurlandı.

    Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden olan Duygun Yarsuvat için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve bazı yönetim kurulu üyeleri, kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve eski yöneticiler, Yarsuvat'ın ailesi ile Galatasaray ve hukuk camiasından çok sayıda kişi katıldı.

    Yarsuvat'ın naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek için Yalova'ya götürüldü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pfizer’den bomba koronavirüs itirafı!
    Haberler Spor Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı
        SON DAKİKA