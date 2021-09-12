Boğaziçi Triatlonu başlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu bugün başlıyor. Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı Boğaziçi Triatlonu'na, 500 triatlet katılacak. Yarışta bisiklet etabı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, koşu etabı Beykoz sahilde yapılacak.

PELE'DEN MÜTHİŞ HABER

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, sağlığının iyiye gittiğini söyledi. Efsane oyuncu son günlerde sürekli hastaneye kaldırılıyordu.

FIRTINA'NIN EN BÜYÜK KOZU ANTHONY NWAKAEME

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında en büyük silahı Anthony Nwakaeme olacak. Sezon öncesi kampında yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk sevinci yaşamak istiyorum" diyen Nijeryalı oyuncu geride kalan haftalarda kaletesini gösterdi. Nwakaeme'nin 3 maçta 3 golü bulunuyor.

DERBİ KAPALI GİŞE!

Trabzon'un G.Saray ile oynayacağı maç öncesi satışa sunulan biletlerin büyük bir bölümü tükendi. Pandemi nedeniyle sadece yüzde 50'si satılan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Kurallar gereği maça misafir takım seyircisi alınmayacak. Trabzon Emniyet Müdürlüğü derbi öncesi taraftar dernekleriyle bir araya gelerek alınacak önlemler konusunda bilgilendirmede bulundu.

KARADENİZ'DE MÜTHİŞ KAPIŞMA!

Ligin 4. haftası müthiş bir heyecana sahne olacak. Şampiyonlar yarışının iki iddialı takımı Trabzonspor ve Galatasaray bu akşam Akyazı'da kozlarını paylaşacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Sezonun ilk büyük maçı öncesi ev sahibi ekipte Gervinho ve Djaniny'nin sakatlıkları sürüyor. İki futbolcuyla ilgili durum bugün verilecek. Galatasaray'da ise cezalı Marcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Feghouli, Boey, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz kadroda yok.

REKABETTE 132. RANDEVU

Ezeli rakipler bu akşam 132. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan Trabzonspor'un 43, Galatasaray'ın 59 galibiyeti var.

RONALDO'DAN MANCHESTER UNİTED'A HARİKA DÖNÜŞ

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 yendi. ManU, 45+2 ve 62. dakikalarda Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90+2. dakikada Jesse Lingard'ın kaydettiği gollerle 4-1 galip geldi.

PLAJ FUTBOLU TAKIMIMIZ ADINI FİNALE YAZDIRDI

Avrupa A Ligi'ne yükselme maçında mücadele eden Plaj Futbolu Milli Takımı, 3. maçında Kazakistan'ı 9-2 yenerek finale yükseldi. Kazakistan karşısında gollerimizi Serkan, Seyit Ahmet, Barış (3), Cem Keskin (2), Volkan ve Semih kaydetti. Estonya, Moldova'yı 4-3 mağlup etti ve finalde millilerin rakibi oldu. Final maçı bugün oynanacak.

ABD AÇIK'TA FİNALİN ADI: DJOKOVİC-MEDVEDEV

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev finale yükseldi. Medvedev, Auger-Aliassime'yi 6-4, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Djokovic ise Zverev'i 3-2'lik skorla mağlup ederek finale çıktı. Final maçı bugün saat 23.00'te başlayacak.

ÜMRANİYE DÖRT KÖŞE!

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor durdurulamıyor. İstanbul temsilcisi evinde karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başardı. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yonathan Del Valle ve 26'da Tomislav Glumac kaydetti. Bu sonuçla Ümraniyespor 4'te 4 yaptı ve 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Üst üste 2. mağlubiyetini alan konuk ekip Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı. Ümraniyespor gelecek hafta Erzurum'a gidecek. Bandırmaspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

ALTINTOP SEFERE ÇIKIYOR

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde Hollanda karşısında alınan ağır yenilgi ve akabinde teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından yeni teknik adam için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Selim Soydan'ın milli takım sorumluluğu görevinden ayrıldığı ve yerine de TFF yönetiminde yer alan bir başka isim Hamit Al- tıntop'un getirildiği öğrenildi. Geçici olarak yerli bir teknik adamın milli takımın başına getilmesi gündemde olsa da Altıntop'un Almanya'ya giderek 2 önemli isimle görüşeceği öğrenildi. Bu isimlerden birisi EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw, diğeri de halen Almanya U21 takımını çalıştıştıran Stefan Kuntz. TFF, Altıntop'un görüşmelerinin sonucunu bekleycek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi sakat oyuncuların yanı sıra milli takımdan geç dönen Valencia'nın durumu can sıkıyor. Serdar Dursun ile Sangare Sivas'a karşı kesin yok. Sosa ile Ferdi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Ekvador Milli Takım kampından 17 saatlik yolculukla dönen Valencia'nın ise kadroda olma ihtimali var.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 17.00'de Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. 20.00'de ise Göztepe-Başakşehir maçı var. Bu maçta ise Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

MESSİ'SİZ PSG 3 PUANI 4 GOLLE ALMAYI BAŞARDI

PSG, Fransa Ligi'nin 5. haftasında Messi ve Neymar'dan yoksun çıktığı maçta Clermont'u 4-0 yendi. PSG'ye 3 puanı getiren golleri Ander Herrera (2) Kylian Mbappe ve Gueye kaydetti.

FLAMENGO DAVİD LUİZ'İ TRANSFER ETTİ

Brezilya ekibi Flamengo, Arsenal'dan ayrılan savunma oyuncusu David Luiz'i transfer etti. Flamengo Kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu David Luiz ile Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını sitesinden açıkladı.

KONYA ALTAY'I 3 GOLLE UĞURLADI

Süper Lig'e iyi başlangıç yapan 2 takımın mücadelesinde Konyaspor, evinde Altay'ı 3-1 yenerek puanını 10'a yükseltti. Altay ise 6 puanda kaldı. Konya'nın gollerini 7'de Soner Dikmen, 20'de Abdülkerim Bardakçı ve 83'te Rahmanoviç attı. Altay'ın tek sayısı 90'da Rayyan'dan geldi.

KARAGÜMRÜK YAKIYOR!

Süper Lig'in 4. haftasında Karagümrük, evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken galibiletle tanışamayan Adana Demirspor 2 puanda kaldı. Karagümrük'e 3 puan getiren goller 14 ve 21. dakikalarda Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci ve 79. dakikada Yann Karamoh'tan geldi.

KAYSERİSPOR SERİYE BAĞLADI

Kayserispor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı- Kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı, 4. hafta sonunda ise puanını 7'ye çıkardı. Maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Bernard Mensah ve90+3'te Miguel Cardoso attı.

PEREIRA: TOP BİZDE KALMALI

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antermanla tamamladı. 1.5 saat süren antrenman taktik ağırlıklı olarak geçti. Oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştiren teknik patron Vitor Pereira, "Kaybettiğimiz topu en kısa sürede kazanmalıyız. Top ve oyunun kontrolü bizde olmalı. Doğru yer ve zamanda yapacağımız presle rakibi hataya zorlayın. Erken gol işimizi kolaylaştırır" dedi.