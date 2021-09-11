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    Trabzonspor, Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Önde bas  göz açtırma

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray'ın oynadığı son maçlarda geriden çıkarken zorlandığını tespit etti. Tecrübeli çalıştırıcı derbi planını bu taktik üzerine kurdu. Fırtına, Muslera'ya, Luyindama'ya ve Nelsson'a sürekli baskı yapacak. Sonrasında skor yapmaya çalışacak.

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    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray'ın oynadığı son maçlarda geriden çıkarken zorlandığını tespit etti. Tecrübeli çalıştırıcı derbi planını bu taktik üzerine kurdu. Fırtına, Muslera'ya, Luyindama'ya ve Nelsson'a sürekli baskı yapacak. Sonrasında skor yapmaya çalışacak.

    ERKEN GOL BULMAYA ÇALIŞACAK
    Coşkulu bir oyun anlayışını belirleyecek Trabzonspor, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny ile erken gol bulmak istiyor. Bordo- Mavililer ligdeki 8 golün 6'sını ilk yarılarda kaydetti.

    186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR!


        Trabzonspor teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta 3 mağlubiyet aldı. Fırtına, tecrübeli hoca ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da beraberlik yaşadı. Fırtına, Avcı ile 186 gündür kaybetmiyor.

        GEÇEN SEZONU YAKALAYACAKLAR


        Fırtına, derbide mağlubiyetle ayrılmaması halinde geçen sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak. Trabzon, o sezonun 16. haftası ile 31. haftasındaki 16 lig maçında yenilmedi.
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        Haberler Spor Trabzonspor, Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Önde bas  göz açtırma
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