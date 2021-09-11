Trabzonspor, Galatasaray derbisine hazırlanıyor! Önde bas  göz açtırma

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray'ın oynadığı son maçlarda geriden çıkarken zorlandığını tespit etti. Tecrübeli çalıştırıcı derbi planını bu taktik üzerine kurdu. Fırtına, Muslera'ya, Luyindama'ya ve Nelsson'a sürekli baskı yapacak. Sonrasında skor yapmaya çalışacak.
ERKEN GOL BULMAYA ÇALIŞACAK
Coşkulu bir oyun anlayışını belirleyecek Trabzonspor, Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny ile erken gol bulmak istiyor. Bordo- Mavililer ligdeki 8 golün 6'sını ilk yarılarda kaydetti.
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