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    TAKVİM dev maç öncesinde iki takımın röntgenini çekti! Trabzonspor yetenek, Galatasaray ise gençliğiyle öne çıkıyor

    Ligin en kaliteli hücum hatlarından birisine sahip olan Trabzosnpor şut ve pas rakamlarında rakibinin önünde. Oldukça genç bir kador kuran Galatasaray ise ikili mücadele ve savunma kısmında çok daha başarılı.

    Kalite mi enerji mi?

    Türkiye gözünü yarın Akyazı'da oynanacak Trabzonspor- Galatasaray maçına çevirdi. TAKVİM dev mücadele öncesi iki takımı mercek altına aldı ve çok önemli verilere ulaştı.

    İlk 3 haftanın istatistiklerine göre Bordo-Mavililer kalitesiyle, Sarı-Kırmızılılar ise enerjisiyle ön plana çıkıyor. Ligde 3'te 3 yapan ve zirveye kurulan Trabzonspor'un yarınki maçta kuşkusuz en büyük silahı, müthiş hücum hattı olacak.

    DAHA FAZLA ŞUT, PAS VE POZİSYON
    Hem ileri uçta hem de orta alanda çok yetenekli ayakları olan Bordo-Mavililer tüm pas ve şut istatistiklerine Galatasaray'ın önünde yer alıyor.

        Trabzonspor ilk 3 haftada rakibine göre daha fazla gol atarken, daha çok şut çekti, daha fazla pozisyona girdi, daha fazla isabetli pas yaptı.

        KOZU MÜCADELE GÜCÜ
        Çok genç bir kadro kuran Cimbom ise mücadele gücüyle öne çıkıyor.

        Sarı- Kırmızılılar tüm ikili mücadele ve savunma istatistiklerinde Trabzonspor'a göre çok daha başarılı gözüküyor.

            YERDEN VE HAVADAN
            Galatasaray maç başına Trabzon'dan 60 fazla ikili mücadele girerken, hava toplarında da rakibinden çok üstün olması dikkat çekiyor.

            TERİM 8 İSMİ BELİRLEDİ 3 İSİM BELİRSİZ
            Fatih Terim, Trabzonspor maçı öncesi ilk 11'i henüz belirlemedi. Muslera, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, ve Kerem'in yeri garanti. Morutan da Feghouli'nin sakatlığı sebebiyle sağ kanatta formaya çok yakın.

            Tecrübeli hoca sağ bekte Yedlin-Alparslan, 6 numarada Taylan-Assunçao ve forvette Diagne-Halil arasında tercih yapacağı öğrenildi. Assunçao'nun sakatlık durumuna göre Taylan'ın maç öncesi 11'deki yerini garantileme durumu da bulunuyor.

                3 SENEDİR YENİLGİ YOK
                Fatih Terim, Trabzonspor deplasmanında son yenilgisini 2018 yılında aldı. Galatasaray son iki sezonda Trabzon'da 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
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                Haberler Spor TAKVİM dev maç öncesinde iki takımın röntgenini çekti! Trabzonspor yetenek, Galatasaray ise gençliğiyle öne çıkıyor
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