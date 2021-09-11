TAKVİM dev maç öncesinde iki takımın röntgenini çekti! Trabzonspor yetenek, Galatasaray ise gençliğiyle öne çıkıyor

Türkiye gözünü yarın Akyazı'da oynanacak Trabzonspor- Galatasaray maçına çevirdi. TAKVİM dev mücadele öncesi iki takımı mercek altına aldı ve çok önemli verilere ulaştı.
İlk 3 haftanın istatistiklerine göre Bordo-Mavililer kalitesiyle, Sarı-Kırmızılılar ise enerjisiyle ön plana çıkıyor. Ligde 3'te 3 yapan ve zirveye kurulan Trabzonspor'un yarınki maçta kuşkusuz en büyük silahı, müthiş hücum hattı olacak.
DAHA FAZLA ŞUT, PAS VE POZİSYON
Hem ileri uçta hem de orta alanda çok yetenekli ayakları olan Bordo-Mavililer tüm pas ve şut istatistiklerine Galatasaray'ın önünde yer alıyor.