Türkiye Sırbistan çeyrek final voleybol maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?

Grup aşamalarında önemli skorlara imza atan millilerimiz, çeyrek final bileti almak için sahada yer alacak. Karşılaşmanın zamanı ve saati hakkında bilgiler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar!