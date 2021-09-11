Türkiye Sırbistan çeyrek final voleybol maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan maçı hangi kanalda?

Grup aşamalarında önemli skorlara imza atan millilerimiz, çeyrek final bileti almak için sahada yer alacak. Karşılaşmanın zamanı ve saati hakkında bilgiler sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta? Filenin Efeleri Türkiye - Sırbistan çeyrek final voleybol maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maç hakkında tüm detaylar!
Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları bronz madalya alarak ülkemize dönmüş ve ardından gözler Filenin Efeleri'ne çevrilmişti. Grup aşamalarında oldukça başarılı skorlar elde eden millilerimiz aldığı galibiyetler sonrasında gruptan çıkmayı başardı.
Son 16 turuna kalan milliler Sırbistan ile eşleşti. Grup aşamalarındaki son maçında Finlandiya'ya 3-2 mağlup olan Milli Takım mücadeleyi sonuna kadar sürdürdü.
SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri'nin son 16 turundaki mücadelesi 12 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Millilerimizin mücadelesi TRT ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.