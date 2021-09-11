Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trazonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Medical Park'ta başlamış olacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı yenerek kayıpsız bir şekilde yoluna geçinmek istiyor. Trabzon maçında sarı-kırmızılılardan 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkında tüm bilgiler!