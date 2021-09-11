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    • Spor
    • 11.09.2021 18:41
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    • 11.09.2021 18:41
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    Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Süper Lig'in 4. haftasında Trabzon - Galatasaray karşılaşması yer alacak. Maçı izleyecek seyirciler büyük bir heyecanla karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Medical Park'ta başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Galatasaray Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Trabzonspor ise sahasında Galatasaray'ı yenerek kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek istiyor. Trabzon maçında sarı-kırmızılılardan 5 futbolcu forma giyemeyecek. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Galatarasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Tarbzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Tarbzonspor Galatarasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trazonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Medical Park'ta başlamış olacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı yenerek kayıpsız bir şekilde yoluna geçinmek istiyor. Trabzon maçında sarı-kırmızılılardan 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkında tüm bilgiler!

    TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    Galatasaray'da 5 eksik

    Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

        Ligde 12 maçtır yenilmiyor

        Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor.

        Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

        Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma alarm veriyor

        Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.
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        Haberler Spor Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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