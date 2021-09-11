Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trazonspor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Medical Park'ta başlamış olacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı yenerek kayıpsız bir şekilde yoluna geçinmek istiyor. Trabzon maçında sarı-kırmızılılardan 5 futbolcu forma giyemeyecek. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı hakkında tüm bilgiler!
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da 5 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.