Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz izleme ekranı!

Fenerbahçe 4. maçında Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakemi Halis Özkahya yönetecek. Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. Sırada girdi. Sivasspor maçında da galip bir şekilde ayrılmak isteyen Fenerbahçe, galibiyet için mücadele edecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne süre, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar!
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka, beIN SPORTSHD 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. sırada girdi. Bu müsabakalarda 5 kez fileleri havalandıran ve kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertli takım, Sivasspor'a üstünlük kurarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.
Oynadığı müsabakalarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4. hafta öncesi 1 puanla 16. sırada yer aldı.
Fenerbahçe'de tedavilerine devam edilen Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un yanı sıra Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Jose Ernesto Sosa ile Enner Valencia'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Dimitrios Pelkas ile Filip Novak'ın ise müsabaka kadrosunda yer alması bekleniyor.