Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? Şifresiz izleme ekranı!

Fenerbahçe 4. maçında Sivasspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakemi Halis Özkahya yönetecek. Ligde yaptığı 3 maçı da kazanan Fenerbahçe, haftaya 9 puan ve averajla 2. Sırada girdi. Sivasspor maçında da galip bir şekilde ayrılmak isteyen Fenerbahçe, galibiyet için mücadele edecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne süre, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar!