Fenerbahçe'de idmanlar sert ve zorlu geçiyor

Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de oynayacağı Sivas maçının hazırlıklarına dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptğı antrenmanla devam etti. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Vitor Pereira idman dozajını yüksek tutarken taktik idmanda takımına pres çalıştırdı. Portekizli teknik adam, "Evimizde oynayacağız rakibimiz baskıyı 90 dakika hissetmeli. Topu kaybettikten sonra ne kadar kısa sürede kazanırsak rakip o kadar baskı altına girer" dedi.

Fenerbahçe'de Filip Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi. Sivas hazırlıkları bugün sona erecek.