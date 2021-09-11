Beşiktaş mı? Yeni Malatya mı? Vodafone Park'ta zorlu maç...

Beşiktaş ile oynayacakları zorlu karşılaşmada kaleci Ertaç, Hafez, Buğra ve Tetteh forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i şöyle: Abdulsamed, Sadık, Wallace, Semih, Haddadi, Aabid, Mallan, Jospin, Mustafa, Adem, Bwalya.





BİR GÖRÜŞ: Yeni Malatyaspor, İstanbul'da gösterişli ve iştahlı bir hücum hattına karşı oynayacak… Sadece yarı sahasında bekleyerek zorlu Beşiktaş deplasmanından puan alabileceklerini düşünmüyorum. Hücumdaki üretkenlikleri ve doğru saha içi yerleşimleri kaderlerini çizecek.



OKTAY DERELİOĞLU'NDAN OTORİTE GÖRÜŞÜ: BUTSHUAYİ'DEN PATLAMA BEKLİYORUM



"Beşiktaş'ın favori olduğu bir karşılaşma… Form grafiği olarak Beşiktaş ağır basıyor. Batshuayi'den patlama bekliyorum. Beşiktaş orta sahası üst düzey isimlerden kurulu… Pjanic'in oyununu herkes gibi ben de merakla bekliyorum… Yeni Malatya deplasmanda 1 puan almanın hesaplarını yapacaktır. Savunma ağırlıklı bir oyun ortaya koyacaktır. Siyah-Beyazlılar'a galibiyete çok yakın görüyorum."