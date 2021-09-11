Beşiktaş mı? Yeni Malatya mı? Vodafone Park'ta zorlu maç...

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılacak. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Dortmund maçı öncesi çıkacağı sınavı Onur Özkan ve Onur Koçhan mercek altına aldı. İki takımın maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11'le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde…
ONUR ÖZKAN'IN GÖZÜNDEN BEŞİKTAŞ CEPHESİ:
Beşiktaş'ta Malatya maçı öncesi kadro sıkıntısı var. Kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Atiba ve Larin milli takımdan geç döndüğü için kadroya alınmadı. Ayrıca Alex Teixeira'nın hafif bir sakatlığı var. Sergen Yalçın'ın Dortmund maçını düşünerek Brezilyalı yıldızı riske etmememesi bekleniyor. Yeni transfer Miralem Pjanic ise Beşiktaş formasını ilk kez yarın giyecek.
İlk 11'de 3 yerli futbolcu kuralı nedeniyle çok zorlanan Sergen Yalçın'ın tercihini Ersin, Rıdvan ve Can Bozdoğan'dan yana kullanması bekleniyor.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'e şöyle: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi.