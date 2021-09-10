



Siyah- Beyazlılar'ın yeni transferi Alex Teixeira, "Kartallar gibi yüksekten uçacağız ve Beşiktaş'ı şampiyon yapacağız" diye konuştu. Yıldız oyuncu, "Bireysel antrenmanlarımı Brezilya'da sürdürüyordum. Josef beni aradı, ikna etti. Transferi yazabiliriz. Maddi açıdan çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef etkeni sayesinde bu transfer gerçekleşti" ifadelerini kullandı.