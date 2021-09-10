Beşiktaş'ın iki süper yıldızı Alex Teixeira ve Josef de Souza A Spor'a özel açıklamalar yaptı...
Siyah- Beyazlılar'ın yeni transferi Alex Teixeira, "Kartallar gibi yüksekten uçacağız ve Beşiktaş'ı şampiyon yapacağız" diye konuştu. Yıldız oyuncu, "Bireysel antrenmanlarımı Brezilya'da sürdürüyordum. Josef beni aradı, ikna etti. Transferi yazabiliriz. Maddi açıdan çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef etkeni sayesinde bu transfer gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Josef de Souza ise, "Coutinho'ya sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum. Kendisi bizden 3 yaş küçük ve Alex'in hayranı. Barcelona'da oynuyor ve umarım başarılı olur. Bir gün umarım Beşiktaş'a gelir, neden olmasın..." diye konuştu...