Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta 13 puanı bulunan Hollanda ve Norveç ilk ikiyi paylaşıyor. 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Dünya Kupası'na gitme şansımız devam ediyor. İşte o ihtimaller...
İLK İHTİMAL LİDERLİK!
Hollanda ve Norveç son 4 maç kala grupta 13 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin grubu lider tamamlayabilmesi için bütün maçlarını kazanması dahi yetmiyor. Türkiye gruptaki bütün maçlarını kazanırsa Hollanda'nın grupta mağlubiyet alması gerekiyor. Türkiye bütün maçlarını kazanır ve Hollanda yenilgi alırsa Türkiye gruptan lider çıkıyor.
İKİNCİLER PLAY-OFF OYNAYACAK
Grubu ikinci sırada bitiren takımların da şansı var. Bu nedenle 1 ay sonra Norveç'le Türkiye'de oynayacağımız maç çok önemli. Türkiye Norveç'i yener ve kalan 3 maçını da kazanırsa rakibin maçlarına bakmaksızın grupta ikinci olacak ve play off oynama şansı kazanacak.