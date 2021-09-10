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    • Spor
    • 10.09.2021 17:23
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    • 10.09.2021 17:23
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    Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye, 6 maç sonunda 11 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Milliler'in grupta 4 maçı kaldı. Peki Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte o ihtimaller...

    Türkiye Dünya Kupası’na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

    A Milli Takımımız 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta 13 puanı bulunan Hollanda ve Norveç ilk ikiyi paylaşıyor. 6-1'lik Hollanda yenilgisi sonrası Şenol Güneş'le yollar ayrıldı. Dünya Kupası'na gitme şansımız devam ediyor. İşte o ihtimaller...

    İLK İHTİMAL LİDERLİK!
    Hollanda ve Norveç son 4 maç kala grupta 13 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin grubu lider tamamlayabilmesi için bütün maçlarını kazanması dahi yetmiyor. Türkiye gruptaki bütün maçlarını kazanırsa Hollanda'nın grupta mağlubiyet alması gerekiyor. Türkiye bütün maçlarını kazanır ve Hollanda yenilgi alırsa Türkiye gruptan lider çıkıyor.

    İKİNCİLER PLAY-OFF OYNAYACAK
    Grubu ikinci sırada bitiren takımların da şansı var. Bu nedenle 1 ay sonra Norveç'le Türkiye'de oynayacağımız maç çok önemli. Türkiye Norveç'i yener ve kalan 3 maçını da kazanırsa rakibin maçlarına bakmaksızın grupta ikinci olacak ve play off oynama şansı kazanacak.

        6 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDIK!
        Türkiye aslında gruba harika iki galibiyetle başladı. İlk maçta Hollanda'yı 4-2 yenen Türkiye ikinci maçta deplasmanda Norveç'i 3-0'la geçti. Letonya ve Karadağ maçlarında ise önde olmamıza rağmen son dakika gelen gollerle çok önemli 4 puan bıraktık. 5. maçında Cebelitarık'ı zorlanmasına rağmen 3-0 mağlup eden Türkiye Hollanda'ya 6-1 yenilerek şok bir skorla sahadan ayrılmıştı.

        TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu
        1- Hollanda / 13 puan
        2- Norveç / 13 puan
        3- Türkiye / 11 puan
        4- Karadağ / 8 puan
        5- Letonya / 5 puan
        6- Cebelitarık / 0 puan

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        TÜRKİYE FİKSTÜRÜ

        2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
        24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2
        27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3
        30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3
        1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2
        4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3
        7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1
        8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
        11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
        13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
        16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

        2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı
        Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
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