Mısır basınından Mostafa Mohamed için flaş iddia! Eğer Galatasaray...

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Bonservisi Zamalek'te bulunan Mohmaed ilgili Mısır ekibinin yönetimine yakın bir isim konuştu. Aktarılan bilgilerde, Al Ahly kulübünün Mohamed için yaptığı transfer teklifinin reddettiği kaydedildi.
Öte yandan Zamalek ile sözleşmesi 2 sene sonra bitecek Mohamed'in, Galatasaray'a transfer olmadan önce yeni sözleşmeyi reddetmesinin, Mısır ekibindeki geleceğini etkilemeyeceği öğrenildi.