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    • 10.09.2021 16:24
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    Mısır basınından Mostafa Mohamed için flaş iddia! Eğer Galatasaray...

    Devre arası transfer döneminde Bordeaux'a transferi son anda iptal olan Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basını flaş bir iddia ortaya attı. Zamalek yönetime yakın bir kaynak, Galatasaray'ın bonservisi almaması durumunda Mohamed'in Avrupa'ya satılacağını söyledi.

    Mısır basınından için flaş iddia! Eğer Galatasaray...

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde büyük umutlarla kiraladığı ancak istediği verimi alamadığı Mostafa Mohamed ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

    Bonservisi Zamalek'te bulunan Mohmaed ilgili Mısır ekibinin yönetimine yakın bir isim konuştu. Aktarılan bilgilerde, Al Ahly kulübünün Mohamed için yaptığı transfer teklifinin reddettiği kaydedildi.

    Öte yandan Zamalek ile sözleşmesi 2 sene sonra bitecek Mohamed'in, Galatasaray'a transfer olmadan önce yeni sözleşmeyi reddetmesinin, Mısır ekibindeki geleceğini etkilemeyeceği öğrenildi.

        Bununla beraber Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, Mohamed'in Zamalek'e döneceği aktarıldı.

        MISIR KULÜBÜNE SATILMAYACAK
        Öte yandan aynı kaynak, Zamalek'in Mohamed'i bir başka Mısır takımına satmayacağını söyledi. Golcü futbolcunun Türkiye'den ayrılması halinde sadece sadece Avrupa'ya satılacağı dile getirildi.
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