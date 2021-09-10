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    Trabzonspor'un Galatasaray karşısındaki planı erken gol

    Trabzonspor, Galatasaray maçına iştahlı başlayacak. İlk yarıda bulacağı gollerle sonuca gitmeye çalışacak. Avcı, Bordo- Mavililer'in başında taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

    Fırtına’nın planı erken gol
    Bu sezon yaptığı flaş transferler ve aldığı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisinin planını yaptı. Karadeniz Fırtınası, evinde oynayacağı maçta ilk yarıda bulacağı gollerle sonuca gitmeye çalışacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, başlama düdüğü ile birlikte ön alanda baskı yaptıracak. Savunmayı hataya zorlayıp sonuç almaya çalışacak. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta attığı 8 gole karşılık kalesinde ise 2 gol gördü. Fırtına, 8 golün 6'sını ilk yarılarda kaydetti.

    DJANİNY İDMANA ÇIKMADI
    Trabzonspor G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü. A.Ömür, Peres ve Dorukhan takımla çalıştı. Djaniny ise dünkü idmanda yer almadı.

    AVCI İLE İLKİN PEŞİNDE!
    Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, Bordo- Mavililer'in başında taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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