Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.09.2021 10:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 10:11
    ABONE OL

    Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken istatistik: Fırtına Avcı ile yenilmiyor

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu. Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. 186 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, İstanbul temsilcisi karşısında mağlup olmaması halinde, 2019-2020 sezonundaki 16 maçlık yenilmezlik serisini yakalayacak.

    AA
    Dev maç öncesi dikkat çeken istatistik

    Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu.

    En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi.

    Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

    Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi.

        SADECE 3 MAĞLUBİYET
        Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı.

        Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

        2019-2020 SEZONUNDAKİ SERİYİ YAKALAYACAK
        Trabzonspor, Galatasaray karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak.

        Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Edremit Belediyesi’ndeki tüm ihaleleri aynı şirkete verdiler
        Haberler Spor Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken istatistik: Fırtına Avcı ile yenilmiyor
            SON DAKİKA