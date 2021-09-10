Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken istatistik: Fırtına Avcı ile yenilmiyor

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu.
En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi.
Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi.