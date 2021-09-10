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    • 10.09.2021 16:03
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    • 10.09.2021 16:03
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    Plaj Futbolu Milli Takımı yükselme grubunda Yunanistan'ı 7-5 yendi

    Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarındaki ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 12.30'da Kazakistan ile karşı karşıya gelecek.

    AA
    Plaj Futbolu’nda Yunan’ı devirdik!

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında Yunanistan ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 7-5 kazandı.

    Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 12.30'da Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. İki grupta oynanacak müsabakalar neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

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