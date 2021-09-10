Son dakika: Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak konusu oluyor. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

İşte son gelişmeler;