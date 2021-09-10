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    • 10.09.2021 14:41
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    Son dakika: Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek?

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama göre, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından Güneş'in yerine gelecek isim merak konusu oldu. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte detaylar...

    Şenol Güneş istifa mı etti?

    Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak konusu oluyor. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

    ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?

    TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

    İşte son gelişmeler;

    ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?

    Şenol Güneş 1 Haziran 1952, Trabzon'da dünyaya geldi. Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı.

    1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.

        Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi.

        Şenol Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.

        2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

            2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.
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            Haberler Spor Son dakika: Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek?
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