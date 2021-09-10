Son dakika: Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından detaylar merak konusu oluyor. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti? Şenol Güneş'in yerine hangi teknik direktör gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...
ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ?
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" denildi.
İşte son gelişmeler;
ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR?
Şenol Güneş 1 Haziran 1952, Trabzon'da dünyaya geldi. Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı.
1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.