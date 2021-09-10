Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Jeremain Lens ayrılmak için otomobil istedi!

    Fesih görüşmeleri sırasında Jeremain Lens’in isteği şok etti. Hollandalı futbolcu, hem 1.8 milyon Euro’luk alacağının tamamını hem de diğer futbolculara verilen otomobili istedi.

    Jeremain Lens ayrılmak için otomobil istedi!
    Transfer döneminin sona ermesiyle Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens kendilerine takım bulamadı ve takımda kaldı. Fesih görüşmesi yapılan Lens'in kulüpten isteği ise şoke etti. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jeremain Lens, siyah-beyazlı yönetimle fesih görüşmesi yaparken takımdan ayrılmak için Beşiktaş'taki A takım futbolcularına verilen otomobillerden talep etti. Otomobilin kendisine verilmesi durumunda fesih görüşmesi yapacağını ifade etti. Lens ayrıca takımdan alacağı olan 1.8 milyon Euro'nun da tamamını istedi.

    Lens ile yapılaca fesih görüşmeleri ara trnasfer dönemine kaldı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Millet İttifakı bozulabilir
    Haberler Spor Jeremain Lens ayrılmak için otomobil istedi!
        SON DAKİKA