Jeremain Lens ayrılmak için otomobil istedi!

Transfer döneminin sona ermesiyle Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Douglas ve Jeremain Lens kendilerine takım bulamadı ve takımda kaldı. Fesih görüşmesi yapılan Lens'in kulüpten isteği ise şoke etti. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jeremain Lens, siyah-beyazlı yönetimle fesih görüşmesi yaparken takımdan ayrılmak için Beşiktaş'taki A takım futbolcularına verilen otomobillerden talep etti. Otomobilin kendisine verilmesi durumunda fesih görüşmesi yapacağını ifade etti. Lens ayrıca takımdan alacağı olan 1.8 milyon Euro'nun da tamamını istedi.
Lens ile yapılaca fesih görüşmeleri ara trnasfer dönemine kaldı.
Lens ile yapılaca fesih görüşmeleri ara trnasfer dönemine kaldı.