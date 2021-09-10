Fenerbahçe'de Caulker skandalı! Paralar çöpe gitti...

Fenerbahçe transfer döneminde 19 futbolcuyla yollarını ayırırken, giden isimler arasında en çok tartışma yaratanı Steven Caulker oldu. Sarı-Lacivertli yönetim, Alanyaspor’dan kısa süre önce transfer ettiği İngiliz stoperle şok bir şekilde yollarını ayırdı. Habetrin detayları...